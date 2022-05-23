تألق عواد وثلاثة أهداف في أبزر صور مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر

الإثنين، 23 مايو 2022 - 22:18

تألق عواد وثلاثة أهداف في أبزر صور مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر
الزمالك أسوان كأس مصر
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