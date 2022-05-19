إثارة كبرى وطوفان أبيض في أبرز صور فوز فرانكفورت بالدوري الأوروبي أمام رينجرز
الخميس، 19 مايو 2022 - 00:09
أبرز صور فوز إنتراخت فرانفكورت بالدوري الأوروبي بعد الانتصار على رينجرز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
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