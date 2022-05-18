تعادل سلبي جديد ضمن أبرز صور البنك الأهلي والأهلي

تتويج الأهلي بلقب إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الترجي

خسارة فيريرا الأولى في الدوري ضمن أبرز صور الزمالك وإنبي في الدوري