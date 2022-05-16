دموع وشغف في صور وداع كيليني وديبالا لـ يوفنتوس

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:34

دموع وشغف في صور وداع كيليني وديبالا لـ يوفنتوس
الدوري الإيطالي جورجيو كيليني باولو ديبالا يوفنتوس
نرشح لكم
دموع وشغف في صور وداع كيليني وديبالا لـ يوفنتوس إصابة لـ صلاح واحتفالات جنونية من جماهير ليفربول في أبرز صور نهائي كأس الاتحاد لندن بيضاء واحتفالات صاخبة في أبرز صور فوز توتنام على أرسنال احتفالات كثيرة في أبرز صور فوز إنتر على يوفنتوس وتتويجه بكأس إيطاليا خمسة أهداف وقميص خاص في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل هدفان وتدخلات قوية في أبرز صور مباراة ليفربول وتوتنام عودة أسطورية في أبرز صور ريال مدريد ومانشستر سيتي صرخة فابينيو واحتفال صلاح في صور انتصار ليفربول على فياريال
أخر الأخبار
كرة سلة - إيهاب أمين: دوري السوبر هدية لجماهير الأهلي.. وحققنا هدفنا بحصد كل الألقاب 2 دقيقة | كرة سلة
لمواجهة غينيا وإثيوبيا.. استدعاء أحمد حجازي لمنتخب مصر 3 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - أوجوستي: الروح والإصرار سر تتويج الأهلي بلقب الدوري 10 دقيقة | كرة سلة
ليفربول يكشف موقف إصابتي محمد صلاح وفان دايك النهائي 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
في وداعية ديبالا وكيليني.. يوفنتوس يتعادل مع لاتسيو 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
متعب: يجب أن يكون الأهلي هو الفعل في أزمة ملعب نهائي إفريقيا 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة طائرة - مصليحي: ثقة الإدارة ودعم الجمهور سبب الفوز ببطولة إفريقيا 42 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - أحمد صلاح: عانينا من الضغوط وبطولة إفريقيا علامة فارقة.. والموسم المقبل مختلفا 44 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا