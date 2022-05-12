لندن بيضاء واحتفالات صاخبة في أبرز صور فوز توتنام على أرسنال

الخميس، 12 مايو 2022 - 21:37

أبرز صور انتصار توتنام على أرسنال اليوم الخميس في ملعبه بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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