لندن بيضاء واحتفالات صاخبة في أبرز صور فوز توتنام على أرسنال
الخميس، 12 مايو 2022 - 21:37
أبرز صور انتصار توتنام على أرسنال اليوم الخميس في ملعبه بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
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