احتفالات كثيرة في أبرز صور فوز إنتر على يوفنتوس وتتويجه بكأس إيطاليا
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 23:40
أبرز صور فوز إنتر ميلان على يوفنتوس بأربعة أهداف لهدفين في ملعب الأولمبيكو وتتويجه بلقب كأس إيطاليا.
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