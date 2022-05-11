احتفالات كثيرة في أبرز صور فوز إنتر على يوفنتوس وتتويجه بكأس إيطاليا

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 23:40

أبرز صور فوز إنتر ميلان على يوفنتوس بأربعة أهداف لهدفين في ملعب الأولمبيكو وتتويجه بلقب كأس إيطاليا.
يوفنتوس إنتر ميلان كأس إيطاليا
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