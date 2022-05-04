عودة أسطورية في أبرز صور ريال مدريد ومانشستر سيتي

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 21:24

عودة أسطورية في أبرز صور ريال مدريد ومانشستر سيتي
مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
عودة أسطورية في أبرز صور ريال مدريد ومانشستر سيتي صرخة فابينيو واحتفال صلاح في صور انتصار ليفربول على فياريال أهداف مميزة في أبرز صور مباراة وست هام وأرسنال احتفالات ريال مدريد بالتتويج بالدوري الإسباني ابتسامة صلاح وسجود ماني في أبرز صور فوز ليفربول على فياريال 7 أهداف وإثارة كبيرة في فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد احتفال جنوني من روبيرتسون في أبرز صور مباراة ليفربول وإيفرتون إثارة كبرى في صور انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
جوارديولا: كنا قريبين للغاية.. وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بها 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يتوعد ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: هذا هو سر ريال مدريد.. وفي باريس سنواجه منافس عظيم آخر 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ربيعة جاهز لمواجهة وفاق سطيف.. وفحص جديد لـ عبد المنعم 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مشجعو وست هام يتعرضوا للاعتداء قبل مواجهة فرانكفورت 50 دقيقة | أوروبا
دوري أبطال أوروبا – موعد النهائي والملعب القنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
أمنية صلاح تتحقق في ليلة سحرية.. ريال مدريد إلى نهائي الأبطال بعودة أسطورية أمام سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
غياب رمضان صبحي وعودة إسلام عيسي.. جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال