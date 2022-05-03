صرخة فابينيو واحتفال صلاح في صور انتصار ليفربول على فياريال
الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 23:01
أبرز صور انتصار ليفربول على فياريال في ملعب لا سيراميكا بثلاثة أهداف لهدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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