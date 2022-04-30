احتفالات ريال مدريد بالتتويج بالدوري الإسباني

هدف بيدري في أبرز صور مباراة برشلونة وإشبيلية

"شقلبة" أوباميانج في أبرز صور الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

شقلبة جديدة لأوباميانج في صور مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

احتفال بنزيمة ولمسات مودريتش في صور مباراة رايو فايكانو وريال مدريد

احتفال أوباميانج بهدفه الأول في أبرز صور فوز برشلونة على فالنسيا