احتفال القوس والسهم في أبرز صور انتصار الزمالك على المصري

الخميس، 28 أبريل 2022 - 22:41

أبرز صور من انتصار الزمالك على المصري بهدفين لهدف اليوم الخميس في ملعب برج العرب في الجولة 16 من الدوري المصري.
الزمالك المصري الدوري المصري
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