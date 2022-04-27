قتال كبير في أبرز صور تعادل الأهلي وطلائع الجيش
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 23:47
أبرز صور من لقاء الأهلي وطلائع الجيش الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في ملعب WE السلام في الجولة 16 من الدوري المصري.
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