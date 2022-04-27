ابتسامة صلاح وسجود ماني في أبرز صور فوز ليفربول على فياريال
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 22:49
صور من انتصار ليفربول على فياريال اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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