ابتسامة صلاح وسجود ماني في أبرز صور فوز ليفربول على فياريال

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 22:49

صور من انتصار ليفربول على فياريال اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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