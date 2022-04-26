7 أهداف وإثارة كبيرة في فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 22:31
أبرز صور من انتصار مانشستر سيتي على ريال مدريد بأربعة أهداف ثلاثة في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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