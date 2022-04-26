7 أهداف وإثارة كبيرة في فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 22:31

أبرز صور من انتصار مانشستر سيتي على ريال مدريد بأربعة أهداف ثلاثة في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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