إثارة كبرى في صور انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد

السبت، 23 أبريل 2022 - 14:27

صور من انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد في ملعب الإمارات اليوم السبت بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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