أهداف كثيرة في انتصار أرسنال على تشيلسي برباعية

صور من لقاء تشيلسي وأرسنال الذي أقيم في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء من لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز المدفعجية بأربعة أهداف لهدفين.