أهداف كثيرة في انتصار أرسنال على تشيلسي برباعية
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 22:14
صور من لقاء تشيلسي وأرسنال الذي أقيم في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء من لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز المدفعجية بأربعة أهداف لهدفين.
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