صاروخية زيزو الأبرز في صور فوز الزمالك على الاتحاد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 23:04

صور من انتصار الزمالك على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في ملعب برج العرب في الجولة 15 من الدوري المصري.
الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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