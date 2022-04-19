صاروخية زيزو الأبرز في صور فوز الزمالك على الاتحاد
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 23:04
صور من انتصار الزمالك على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في ملعب برج العرب في الجولة 15 من الدوري المصري.
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