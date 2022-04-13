احتفالات فيرمينو الأبرز في صور تعادل ليفربول وبنفيكا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 22:57

أبرز صور من تعادل ليفربول وبنفيكا إيجابيا بثلاثة اهداف لكل منهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.
ليفربول بنفيكا دوري أبطال أوروبا
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