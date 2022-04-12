احتفالات صفراء في صور تأهل فياريال على حساب بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 23:44

احتفالات صفراء في صور تأهل فياريال على حساب بايرن ميونيخ
فياريال بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
احتفالات صفراء في صور تأهل فياريال على حساب بايرن ميونيخ إثارة مجنونة في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وليفربول احتفالات متنوعة في صور فوز تشيلسي على ساوثامبتون تحية كلوب لصلاح في أبرز صور فوز ليفربول على بنفيكا احتفالات جوتا ولحظة خروج صلاح في صور فوز ليفربول على واتفورد ظهور النجوم في أبرز صور مراسم قرعة كأس العالم 2022 خسارة قاتلة في أبرز صور إيطاليا ومقدونيا في تصفيات كأس العالم هرم خوفو بطل حفل لاليجا لمشاهدة كلاسيكو الأرض
أخر الأخبار
توخيل ملحما لمجاملة ريال مدريد: محبط مما حدث.. ولكن هذا الطبيعي عند مواجهتهم في دوري الأبطال 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الزمالك يكتسح كيب تاون تايجرز 101-76 في بطولة إفريقيا 26 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي بعد التأهل المثير أمام تشيلسي: كلما عانينا.. كلما أصبحت أسعد 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يشكر بيراميدز لتركه إيهاب جلال لتدريب المنتخب 43 دقيقة | الدوري المصري
مولر: من الصعب جدا تقبل تلك الهزيمة.. ويجب أن نلوم أنفسنا على تسجيل هدف واحد 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيهاب جلال: أشعر بالفخر لتدريب منتخب مصر.. وقرار قبل نهاية مهمتي مع بيراميدز 47 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر فيريرا: نعاني من ضغط المباريات.. وأزمة الأهداف لا علاقة لها باستاد القاهرة 49 دقيقة | الدوري المصري
مودريتش: هذه هزيمة حلوة.. كنا أمواتا ضد تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي