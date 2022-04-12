قتال كبير في أبرز صور تعادل الزمالك وفاركو
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 22:16
صور من تعادل الزمالك وفاركو سلبيا بدون أهداف في استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري المصري.
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