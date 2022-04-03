احتفال هاكان بهدفه في صور مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

احتفالات وحماس في صور تعادل يوفنتوس مع تورينو

فوز قاتل في أبرز صور بين إنتر وميلان ويوفنتوس في السوبر الإيطالي