الجماهير المصرية تستعد إلى السفر للسنغال

تصفيات كأس العالم - مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال

بعثة منتخب مصر في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السنغال

آخر مران لـ منتخب مصر قبل السفر إلى السنغال

هدف مبكر في أبرز صور فوز مصر على السنغال في تصفيات المونديال