جمهور مصر يتوافد على استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال

الجمعة، 25 مارس 2022 - 15:44

جمهور مصر يتوافد على استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال
منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
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