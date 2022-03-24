ابتسامة صلاح ومزاح أفشة وضياء السيد في صور مران مصر الأخير قبل لقاء السنغال

أبرز صور مران منتخب مصر الرئيسي الذي أقيم اليوم الخميس في ملعب الدفاع الجوي استعدادا للقاء السنغال غدا الجمعة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.