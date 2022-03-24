ابتسامة صلاح ومزاح أفشة وضياء السيد في صور مران مصر الأخير قبل لقاء السنغال

مؤتمر كارلوس كيروش وعمرو السولية قبل مواجهة السنغال

أبرز صور مران منتخب مصر في يومه الثاني استعدادا لمواجهة السنغال

وزير الشباب والرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

كل صور مباراة مصر ضد السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا