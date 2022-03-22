أبرز صور مران منتخب مصر في يومه الثاني استعدادا لمواجهة السنغال
الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 23:51
صور من مران منتخب مصر في يومه الثاني استعدادا لملاقاة السنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
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