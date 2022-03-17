هدف رائع في أبرز صور انتصار برشلونة على جالاتا سراي

الخميس، 17 مارس 2022 - 21:54

أبرز صور من انتصار برشلونة على مضيفه جالاتا سراي بهدفين لهدف في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إسطنبول في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
مصطفى محمد برشلونة جالاتا سراي الدوري الأوروبي
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