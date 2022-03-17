هدف رائع في أبرز صور انتصار برشلونة على جالاتا سراي
الخميس، 17 مارس 2022 - 21:54
أبرز صور من انتصار برشلونة على مضيفه جالاتا سراي بهدفين لهدف في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إسطنبول في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
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