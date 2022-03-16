أبرز صور فوز الإسماعيلي الأول في الدوري أمام الاتحاد السكندري

هاتريك ناصر ماهر في أبرز صور فيوتشر وسموحة

إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على الاتحاد في نهائي كأس مصر للسلة