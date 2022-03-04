أبرز صور مباراة المقاولون وبيراميدز في الدوري

إثارة وانتصار أبيض و5 أهداف في أبرز صور مباراة الزمالك وفيوتشر

4 أهداف في شوط ضمن أبرز صور مباراة الأهلي وفاركو

تألق ميكيسوني في أبرز صور مباراة الأهلي ومصر للمقاصة

احتفال ناصر ماهر في أبرز صور فيوتشر والبنك الأهلي

احتفال سامي والكثير من الالتحامات في أبرز صور بيراميدز ضد الإسماعيلي