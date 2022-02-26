احتفال بنزيمة ولمسات مودريتش في صور مباراة رايو فايكانو وريال مدريد

دعم مانشستر سيتي وإيفرتون لـ أوكرانيا في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

هدف في الثانية 32 ضمن أبرز صور دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا