هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد
الخميس، 24 فبراير 2022 - 00:05
صور من تعادل أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب واندا ميتروبوليتانو.
نرشح لكم
هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد هدف في الثانية 32 ضمن أبرز صور دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عودة صلاح لتسجيل الأهداف في أبرز صور فوز ليفربول على إنتر ميلان صور انتصار مانشستر سيتي على لشبونة بخماسية أبرز صور قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري الأبطال احتفالات متنوعة في صور فوز بايرن ميونيخ وبنفيكا على برشلونة ودينامو كييف صلاح يسجل في أبرز صور الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا احتفالات ألابا في أبرز صور فوز ريال مدريد على شيريف