هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

الخميس، 24 فبراير 2022 - 00:05

صور من تعادل أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب واندا ميتروبوليتانو.
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