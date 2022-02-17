عودة صلاح لتسجيل الأهداف في أبرز صور فوز ليفربول على إنتر ميلان

الخميس، 17 فبراير 2022 - 00:03

أبرز صور من فوز ليفربول على إنتر ميلان بهدفين دون رد في ملعب جوسيبي مياتزا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ليفربول إنتر ميلان ليلة الأبطال صلاح
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