جمهور منتخب مصر يتوجه إلى الكاميرون لمؤازرة الفراعنة في نصف النهائي

التحامات عنيفة وهدف قاتل في أبرز صور بوركينا فاسو والسنغال

احتفالات الأسود في صور فوز السنغال على غينيا الاستوائية

ثلاثة أهداف واحتفالات مميزة في أبرز صور مباراة مصر ضد المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا