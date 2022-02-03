جمهور منتخب مصر يتوجه إلى الكاميرون لمؤازرة الفراعنة في نصف النهائي

الخميس، 03 فبراير 2022 - 12:00

جمهور منتخب مصر يتوجه إلى الكاميرون لمؤازرة الفراعنة في نصف النهائي
كأس أمم إفريقيا
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