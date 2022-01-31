جلسة تصوير لاعبي الأهلي قبل السفر إلى أبو ظبي لخوض كأس العالم للأندية

ثلاثة أهداف واحتفالات مميزة في أبرز صور مباراة مصر ضد المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا