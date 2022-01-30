هدفا وليد سليمان ومحمد هلال في صور تعادل الأهلي مع البنك الأهلي

الأحد، 30 يناير 2022 - 16:30

هدفا وليد سليمان ومحمد هلال في صور تعادل الأهلي مع البنك الأهلي
الأهلي البنك الأهلي كأس الرابطة المصرية
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