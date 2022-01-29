أبرز صور مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة المغرب

فوز ماراثوني وتألق جماعي في أبرز صور مصر وكوت ديفوار

أجواء ما قبل مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا