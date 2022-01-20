ضربة جزاء ضائعة واحتفالات صاخبة في أبرز صور فوز جامبيا على تونس

الخميس، 20 يناير 2022 - 23:58

أبرز صور من فوز جامبيا على تونس بهدف دون رد في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة السادسة.
تونس جامبيا أمم إفريقيا
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