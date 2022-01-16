عصا معدنية تخرّب دربي الأندلس بين بيتيس وإشبيلية

ريمونتادا ويليامز في صور فوز بلباو على أتليتكو مدريد بالسوبر الإسباني

أبرز صور من انتصار ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو السوبر الإسباني