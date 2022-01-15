وصول منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو.. وملعب جاروا من الطائرة
السبت، 15 يناير 2022 - 19:30
وصول منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو.. وملعب جاروا من الطائرة
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