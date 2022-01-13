صور من مران منتخب مصر استعدادا للقاء غينيا بيساو
الخميس، 13 يناير 2022 - 18:42
صور من مران منتخب مصر استعدادا للقاء غينيا بيساو في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2021.
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