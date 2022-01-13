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جدارية هدف نهائي 2017 في مركز تدريب منتخب مصر في الكاميرون
الخميس، 13 يناير 2022 - 18:36
جدارية هدف نهائي 2017 في مركز تدريب منتخب مصر في الكاميرون
صور خاصة لـFilGoal.com من مران منتخب مصر في الكاميرون استعدادا للقاء غينيا بيساو في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2021.
مصر
منتخب مصر
كأس أمم إفريقيا
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