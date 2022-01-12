ركلة جزاء وقرار مثير للجدل في أبرز صور مباراة تونس ومالي

أبرز صور فوز مالي على تونس بهدف دون رد في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 والتي شهدت نهاية المباراة قبل وقتها الأصلي في قرار مثير للجدل من الحكم الزامبي جاني سيكازوي.