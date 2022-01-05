قمصان المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2021

مران منتخب مصر الأول في المعسكر المغلق استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

إثارة وحسرة في صور فوز قطر على مصر بركلات الترجيح

فرحة وحسرة في صور فوز تونس على مصر

صواريخ النشامى واحتفالات الفراعنة في صور فوز مصر على الأردن

إثارة لا تصدق في أبرز صور مواجهة مصر والجزائر في كأس العرب