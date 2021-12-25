الكلمة للقائمين والعارضة في أبرز صور الزمالك وغزل المحلة

هدف وحيد في أبرز صور الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي

احتفالات برتقالية في صور فوز فاركو على إيسترن كومباني

فرحة موريتانية وعودة رائعة في صور تعادل المقاولون مع سيراميكا كليوباترا