هدفان وفرص بالجملة في أبرز صور انتصار الزمالك على المقاولون
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 22:02
صور من انتصار الزمالك على مضيفه المقاولون العرب بهدفين لهدف في ملعب الجبل الأخضر في سابع جولات الدوري المصري.
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