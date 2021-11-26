نجوم الأهلي السابقون يدلون بأصواتهم في انتخابات النادي

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 23:35

نجوم الأهلي السابقون يدلون بأصواتهم في انتخابات النادي
الأهلي
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نجوم الأهلي السابقون يدلون بأصواتهم في انتخابات النادي هدف وحيد في أبرز صور مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك تشييع جثمان المستشار جلال إبراهيم بحضور وزير الرياضة ورموز الكرة هدفان في أبرز صور مباراة الزمالك والبنك الأهلي رمضان صبحي ونجله يداعبان الكرة بعد مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني خمسة أهداف وإثارة الثواني الأخيرة في أبرز صور مباراة غزل المحلة والأهلي
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