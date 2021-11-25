تشييع جثمان المستشار جلال إبراهيم بحضور وزير الرياضة ورموز الكرة
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 14:00
تشييع جثمان المستشار جلال إبراهيم بحضور وزير الرياضة ورموز الكرة
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