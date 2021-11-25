تشييع جثمان المستشار جلال إبراهيم بحضور وزير الرياضة ورموز الكرة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 14:00

تشييع جثمان المستشار جلال إبراهيم بحضور وزير الرياضة ورموز الكرة
مصر وزارة الرياضة أشرف صبحي جلال إبراهيم
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تشييع جثمان المستشار جلال إبراهيم بحضور وزير الرياضة ورموز الكرة هدفان في أبرز صور مباراة الزمالك والبنك الأهلي رمضان صبحي ونجله يداعبان الكرة بعد مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني خمسة أهداف وإثارة الثواني الأخيرة في أبرز صور مباراة غزل المحلة والأهلي صور رائعة لاستاد المحلة قبل مواجهة الغزل ضد الأهلي رأسية علي جبر في أبرز صور لقاء بيراميدز وإيسترن كومباني
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