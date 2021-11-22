رمضان صبحي ونجله يداعبان الكرة بعد مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني

حضور جماهيري في أبرز صور مباراة غزل المحلة والأهلي

صور رائعة لاستاد المحلة قبل مواجهة الغزل ضد الأهلي

احتفال حمدي فتحي في أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون العرب