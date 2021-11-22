رمضان صبحي ونجله يداعبان الكرة بعد مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 18:40

رمضان صبحي ونجله يداعبان الكرة بعد مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني
رمضان صبحي بيراميدز إيسترن كومباني الدوري المصري
نرشح لكم
رمضان صبحي ونجله يداعبان الكرة بعد مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني حضور جماهيري في أبرز صور مباراة غزل المحلة والأهلي صور رائعة لاستاد المحلة قبل مواجهة الغزل ضد الأهلي احتفال حمدي فتحي في أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون العرب احتفالات جماهيرية وحماس في صور عودة المصري أمام بيراميدز نجوم كرة القدم يحضرون إعلان شراكة زد وFootball Expo
أخر الأخبار
مؤتمر تشافي: مباراة بنفيكا مصيرية.. وهذه حقيقة اهتمام برشلونة بـ بونجاح 11 دقيقة | مصر
إيهاب جلال: الهدف الأول حررنا من الضغوط.. ولم نتوقع تحفظ إيسترن كومباني الكبير 52 دقيقة | الدوري المصري
عبد العال: تجربتي مع إيسترن كومباني "مغامرة".. ومن الطبيعي الخسارة أمام فيوتشر وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المحلة (0)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
صدارة مؤقتة بانتظار الأهلي.. بيراميدز يضرب إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة ساعة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة – باولن فوافي وحميد ماو يواجهان الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومحمد شريف يواجهون غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
مورينيو: وعدت فيليكس بحذاء جديد وركض نحوي ليذكرني 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال