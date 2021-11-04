احتفالات رائعة في أبرز صور الأربعاء بدوري أبطال أوروبا

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 00:18

صور من مباريات أياكس وبروسيا دورتموند وشيريف وإنتر ميلان وسبورتنج لشبونة وبيشكتاش في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.