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ترتيب الفرق فى الدوري المصري
الترتيب
الفريق
لعب
فوز
هزيمة
تعادل
نقاط
1
الأهلي
17
16
0
1
49
2
المقاولون العرب
18
10
5
3
33
3
بيراميدز
18
9
4
5
32
4
الزمالك
16
9
3
4
31
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