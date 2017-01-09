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ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟

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ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟

  • التأهل لربع النهائي - عدد الاصوات18318

    24.84%

  • التأهل لنصف �لنهائي - عدد الاصوات14710

    19.95%

  • التأهل للنهائي والفوز باللقب - عدد الاصوات23573

    31.97%

  • الخروج من دور المجموعات - عدد الاصوات17145

    23.25%

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