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كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
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الكونجو الديمقراطية
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كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
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سامبدوريا
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الدوري الإسباني
1
ريال بيتيس
1
برشلونة
انتهت
الدوري الإسباني
-
لاس بالماس
-
فالنسيا
لم تبدأ
21:45
الدوري التركي
-
بشكتاش
-
قونيا سبور
لم تبدأ
19:00
الدوري البرتغالي
-
موريرينسي
-
فييرينسي
لم تبدأ
21:00
الدوري البرتغالي
-
فيتوريا سيتوبال
-
بنفيكا
لم تبدأ
23:00
الدوري التركي
-
أضنة سبور
-
قاسم باشا
لم تبدأ
19:00
الدوري الإنجليزي
-
ليفربول
-
تشيلسي
لم تبدأ
22:00
كأس إيطاليا
-
إنتر ميلان
-
لاتسيو
لم تبدأ
21:45
الدوري الإنجليزي
-
أرسنال
-
واتفورد
لم تبدأ
21:45
الدوري الإنجليزي
-
سندرلاند
-
توتنام هوتسبر
لم تبدأ
21:45
الدوري العراقي الممتاز
-
البحري
-
أربيل
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13:00
بالفيديو - أي عقدة تتحدثون عنها يا مغرب.. نحن مصر يا إفريقيا
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