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غدا
دوري جميل السعودي للمحترفين
1
الاتحاد
4
الأهلي
انتهت
دوري الخليج العربي الإماراتي
3
العين
0
النصر
انتهت
الدوري الألماني
1
هامبورج
0
باير ليفركوزن
انتهت
الدوري الفرنسي
1
متز
0
أولمبيك مرسيليا
انتهت
الدوري البرتغالي
2
باسوش فيريرا
0
فيتوريا غيمارايش
انتهت
الدوري الهولندي
0
أدو دن هاخ
2
فيتيس
انتهت
دوري نجوم قطر
6
لخوية
0
الخور
انتهت
دوري نجوم قطر
1
الأهلي
5
الريان
انتهت
دوري الخليج العربي الإماراتي
0
دبا الفجيرة
2
الأهلي
انتهت
دوري الخليج العربي الإماراتي
1
الجزيرة
0
إتحاد كلباء
انتهت
الدوري الإنجليزي
-
هال سيتي
-
ليفربول
لم تبدأ
17:00
الدوري الإنجليزي
-
تشيلسي
-
أرسنال
لم تبدأ
14:30
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
-
بوركينا فاسو
-
غانا
لم تبدأ
21:00
الدوري الألماني
-
بايرن ميونيخ
-
شالكه
لم تبدأ
16:30
الدوري الإسباني
-
برشلونة
-
أتليتك بلباو
لم تبدأ
17:15
الدوري الإنجليزي
-
إيفرتون
-
بورنموث
لم تبدأ
17:00
الدوري الإنجليزي
-
ساوثمبتون
-
وست هام يونايتد
لم تبدأ
17:00
الدوري الإنجليزي
-
توتنام هوتسبر
-
ميدلسبره
لم تبدأ
19:30
الدوري الإسباني
-
أتليتكو مدريد
-
ديبورتيفو ليجانيس
لم تبدأ
19:30
الدوري الإسباني
-
مالاجا
-
إسبانيول
لم تبدأ
14:00
الدوري الإنجليزي
-
كريستال بالاس
-
سندرلاند
لم تبدأ
17:00
الدوري الإنجليزي
-
واتفورد
-
بيرنلي
لم تبدأ
17:00
الدوري الإنجليزي
-
وست بروميتش
-
ستوك سيتي
لم تبدأ
17:00
الدوري الألماني
-
بوروسيا دورتموند
-
لايبزج
لم تبدأ
19:30
الدوري الألماني
-
بوروسيا مونشنجلاتباخ
-
فرايبورج
لم تبدأ
16:30
الدوري الألماني
-
هيرتا برلين
-
إينجولشتات
لم تبدأ
16:30
الدوري الألماني
-
كولن
-
فولفسبورغ
لم تبدأ
16:30
الدوري الألماني
-
هوفنهايم
-
ماينتس 05
لم تبدأ
16:30
الدوري السويسري
-
بازل
-
لوجانو
لم تبدأ
21:00
الدوري الإيطالي
-
بولونيا
-
نابولي
لم تبدأ
21:45
دوري جميل السعودي للمحترفين
-
الوحدة
-
الفيصلي
لم تبدأ
17:50
دوري جميل السعودي للمحترفين
-
الخليج
-
النصر
لم تبدأ
19:20
دوري الخليج العربي الإماراتي
-
حتا
-
بني ياس
لم تبدأ
15:15
دوري الخليج العربي الإماراتي
-
الشباب
-
الإمارات الإماراتي
لم تبدأ
18:15
الدوري الإسباني
-
سيلتا فيجو
-
ريال مدريد
لم تبدأ
21:45
الدوري الإسباني
-
سبورتنج خيخون
-
ألافيس
لم تبدأ
17:15
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
-
مصر
-
الكاميرون
لم تبدأ
21:00
الدوري الإيطالي
-
يوفنتوس
-
إنتر ميلان
لم تبدأ
21:45
الدوري الإنجليزي
-
ليستر سيتى
-
مانشستر يونايتد
لم تبدأ
18:00
الدوري البرتغالي
-
بنفيكا
-
ناسيونال
لم تبدأ
20:00
الدوري البرتغالي
-
أروكا
-
فيتوريا سيتوبال
لم تبدأ
18:00
الدوري الإسباني
-
إشبيلية
-
فياريال
لم تبدأ
13:00
الدوري الإنجليزي
-
مانشستر سيتي
-
سوانزي سيتي
لم تبدأ
15:30
كأس مصر
-
المصري
-
الإنتاج الحربي
لم تبدأ
16:00
الدوري الإسباني
-
ريال سوسيداد
-
أوساسونا
لم تبدأ
19:30
الدوري الألماني
-
أوجسبورج
-
فيردر بريمن
لم تبدأ
16:30
الدوري الإيطالي
-
ميلان
-
سامبدوريا
لم تبدأ
13:30
الدوري الإيطالي
-
جنوى
-
ساسولو
لم تبدأ
16:00
الدوري الإيطالي
-
بيسكارا
-
لاتسيو
لم تبدأ
16:00
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