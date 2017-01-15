محتوى إخباري

بطولات

أقسام

أقسام خاصة

كل المباريات
الأخبار الفيديوهات المباريات الصور

ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟

التصويت نتائج
إستطلاع أراء

ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟

  • التأهل لربع النهائي - عدد الاصوات21488

    24.61%

  • التأهل لنصف �لنهائي - عدد الاصوات17189

    19.69%

  • التأهل للنهائي والفوز باللقب - عدد الاصوات27986

    32.05%

  • الخروج من دور المجموعات - عدد الاصوات20653

    23.65%

رجوع
مقالات حرة
مورينيو الشجاع وكلوب لم يرد إنهاء المباراة.. ملامح كلاسيكو إنجلترا بقلم : عمر ناصف
مقالات حرة
لماذا يظهر النني وطارق حامد بشكل مختلف مع كوبر؟ الإجابة في الدفاع والأطراف بقلم : محمود سليم
مقالات حرة
هل يسير يونايتد مع مورينيو في الطريق الصحيح بقلم : علي أبو طبل
مقالات حرة
أليجري لا يتعلم.. وقائع ما حدث في أرتيميو فرانكي بقلم : عمر ناصف

أخر الأخبار

ذا صن تبرز إنجاز الأهلي الذي جاء بعد الحرب ولم يصل له ريال مدريد 9 دقيقة | مصر
قائمة الزمالك الإفريقية - بدون باسم مرسي ومايوكا ومصطفى فتحي 21 دقيقة | مصر
مهاجم غانا المستبعد في تشكيل الأسبوع للدوري الفرنسي 28 دقيقة | أمم إفريقيا 2017
#في_الجابون – لاعبو غانا سيوافقون على "أي مقابل مالي" للفوز في أمم إفريقيا 35 دقيقة | أمم إفريقيا 2017
مباشر مونديال اليد - مصر ضد البحرين.. تألق هنداوي وتقدم مصري 47 دقيقة | رياضات أخرى
#ليبتون_في_الجابون – بالفيديو.. المحمدي يعد جمهور مصر بالفوز على مالي عبر في الجول 48 دقيقة | أمم إفريقيا 2017
#في_الجابون - مدرب أوغندا: مستعدون لمعركة غانا 58 دقيقة | أمم إفريقيا 2017
خاص طارق السيد ردا على الحضري عبر في الجول: أندهش مما فعل.. هل أصابه الزهايمر! ساعة | مصر
المزيد من الأخبار