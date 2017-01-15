محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
الدوري الإيطالي
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
تصفيات كأس العالم - أوروبا
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
مصارعة حرة
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في القمة
أمم إفريقيا 2017
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
كأس الأمم
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
أوروبا
Menu
كل المباريات
أمس
اليوم
غدا
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
0
تونس
2
السنغال
انتهت
الدوري الإنجليزي
1
مانشستر يونايتد
1
ليفربول
انتهت
الدوري الإسباني
2
إشبيلية
1
ريال مدريد
انتهت
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
2
الجزائر
2
زيمبابوي
انتهت
الدوري الإيطالي
2
فيورنتينا
1
يوفنتوس
انتهت
الدوري الإسباني
2
سبورتنج خيخون
3
إيبار
انتهت
الدوري الإنجليزي
4
إيفرتون
0
مانشستر سيتي
انتهت
الدوري الإيطالي
0
أودينيزي
1
روما
انتهت
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
0
كوت ديفوار
0
توجو
مباشر
17:31
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
-
الكونجو الديمقراطية
-
المغرب
لم تبدأ
21:00
الدوري الإسباني
-
مالاجا
-
ريال سوسيداد
لم تبدأ
21:45
الدوري الإيطالي
-
تورينو
-
ميلان
لم تبدأ
21:45
كأس العالم لكرة اليد للرجال 2017
15
مصر - كرة يد
13
البحرين - كرة يد
مباشر
35:20
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
-
غانا
-
اوغندا
لم تبدأ
18:00
كأس الأمم الإفريقية (الجابون)
-
مالي
-
مصر
لم تبدأ
21:00
كأس إيطاليا
-
إنتر ميلان
-
بولونيا
لم تبدأ
22:00
قائمة الزمالك الإفريقية - بدون باسم مرسي ومايوكا ومصطفى فتحي
خاص
#ليبتون_في_الجابون – عمر جابر ضد أحمد الشناوي.. من يفوز في FIFA 17
خاص
كاميرا في الجول - أجاي يقلد مدحت شلبي ويعلق على هدفه في الزمالك
مباشر #في_الجابون - توجو (0) كوت ديفوار (0).. انطلاق الشوط الثاني
#في_الجابون - ملامح تشكيل مصر.. الشناوي حارسا ومفاضلة في الهجوم
الأخبار
الفيديوهات
المباريات
الصور
فيديوهات
الكل
كاميرا في الجول - أجاي يقلد مدحت شلبي ويعلق على هدفه في الزمالك
سيد معوض: بيكلي ليس على رادار الأهلي
الأهلي: استبعاد 6 لاعبين من القائمة الإفريقية؟ علاج لمشكلة أزلية
حديث مطول مع عماد متعب وزوجته عن حياته الكروية والشخصية
أمم إفريقيا 2017
الكل
خاص
#في_الجابون - تجول مع في الجول داخل غرفة ملابس منتخب مصر
ألبومات
الكل
مران منتخب مصر الثاني في الجابون
فيديوهات
الكل
فيلم في الجول - حكاية أمم إفريقيا 2008
أهداف تعادل الكاميرون ضد بوركينا فاسو 1-1 (أمم إفريقيا)
ملخص لمسات إيفونا في افتتاح كأس الأمم
لحظة إصابة إكرامي في مران المنتخب الأول في الجابون
رياضات أخرى
مباشر مونديال اليد - مصر ضد البحرين.. تألق هنداوي وتقدم مصري
موضوعات هامة
# في الجابون
#في_الجابون – لاعبو غانا سيوافقون على "أي مقابل مالي" للفوز في أمم إفريقيا
أمم إفريقيا 2017
مهاجم غانا المستبعد في تشكيل الأسبوع للدوري الفرنسي
ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟
التأهل لربع النهائي
التأهل لنصف �لنهائي
التأهل للنهائي والفوز باللقب
الخروج من دور المجموعات
التصويت
نتائج
إستطلاع أراء
ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟
التأهل لربع النهائي
- عدد الاصوات21488
24.61%
التأهل لنصف �لنهائي
- عدد الاصوات17189
19.69%
التأهل للنهائي والفوز باللقب
- عدد الاصوات27986
32.05%
الخروج من دور المجموعات
- عدد الاصوات20653
23.65%
رجوع
مقالات حرة
مورينيو الشجاع وكلوب لم يرد إنهاء المباراة.. ملامح كلاسيكو إنجلترا
بقلم :
عمر ناصف
أمم إفريقيا 2017
#في_الجابون – لاعبو غانا سيوافقون على "أي مقابل مالي" للفوز في أمم إفريقيا
أمم إفريقيا 2017
الكل
#ليبتون_في_الجابون – بالفيديو.. المحمدي يعد جمهور مصر بالفوز على مالي عبر في الجول
مقالات حرة
لماذا يظهر النني وطارق حامد بشكل مختلف مع كوبر؟ الإجابة في الدفاع والأطراف
بقلم :
محمود سليم
مصر
خاص
طارق السيد ردا على الحضري عبر في الجول: أندهش مما فعل.. هل أصابه الزهايمر!
تقرير في الجول
الكل
فرصة جديدة لـ"البيضة الفاسدة" مع جنوى
مقالات حرة
هل يسير يونايتد مع مورينيو في الطريق الصحيح
بقلم :
علي أبو طبل
مصر
مايوكا: تأخري عن الزمالك بسبب ظروف الطيران.. وأصل القاهرة يوم الثلاثاء
أمم إفريقيا 2017
#في_الجابون – نجم مالي قد لا يواجه مصر
مقالات حرة
أليجري لا يتعلم.. وقائع ما حدث في أرتيميو فرانكي
بقلم :
عمر ناصف
تقرير في الجول
الكل
يوفيتيتش.. من ثلاجة إنتر ميلان إلى انهاء سلسلة زيدان
مصر
الكل
الأهلي سيوقع غرامة على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية دون إذن
السعودية
الكل
تقارير سعودية: النصر يعرض 5 ملايين دولار على الزمالك لضم كهربا
أخر الأخبار
ذا صن تبرز إنجاز الأهلي الذي جاء بعد الحرب ولم يصل له ريال مدريد
9 دقيقة |
مصر
قائمة الزمالك الإفريقية - بدون باسم مرسي ومايوكا ومصطفى فتحي
21 دقيقة |
مصر
مهاجم غانا المستبعد في تشكيل الأسبوع للدوري الفرنسي
28 دقيقة |
أمم إفريقيا 2017
#في_الجابون – لاعبو غانا سيوافقون على "أي مقابل مالي" للفوز في أمم إفريقيا
35 دقيقة |
أمم إفريقيا 2017
مباشر مونديال اليد - مصر ضد البحرين.. تألق هنداوي وتقدم مصري
47 دقيقة |
رياضات أخرى
#ليبتون_في_الجابون – بالفيديو.. المحمدي يعد جمهور مصر بالفوز على مالي عبر في الجول
48 دقيقة |
أمم إفريقيا 2017
#في_الجابون - مدرب أوغندا: مستعدون لمعركة غانا
58 دقيقة |
أمم إفريقيا 2017
خاص
طارق السيد ردا على الحضري عبر في الجول: أندهش مما فعل.. هل أصابه الزهايمر!
ساعة |
مصر
المزيد من الأخبار
مصر
الكل
عبد المقصود يترك مهمته في الزمالك لتولي تدريب التعاون السعودي
© 2017
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة