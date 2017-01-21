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الدوري الإنجليزي
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ميدلسبره
3
وست هام يونايتد
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الدوري الإنجليزي
-
تشيلسي
-
هال سيتي
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-
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-
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-
إيبار
-
برشلونة
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الدوري الإيطالي
-
يوفنتوس
-
لاتسيو
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13:30
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غينيا بيساو
-
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السنغال
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زيمبابوي
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تونس
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21:00
الدوري البرتغالي
-
تشافيس
-
ناسيونال
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22:00
الدوري التركي
-
ألانياسبور
-
بشكتاش
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19:00
بالفيديو والصور- قذيفة السعيد تصنع البسمة الأولى #في_الجابون.. مصر تهزم أوغندا
خاص
#في_الجابون - المحمدي لـ في الجول: الفوز ضد أوغندا يعطينا الثقة المطلوبة قبل غانا
#في_الجابون – تعرف على حظوظ مصر بعد الفوز على أوغندا.. "فرصة أقوى أو احتمال مجهول"
مؤتمر كوبر: كرة القدم ليست هجوما فقط.. يوجد طريقة معينة لذلك
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هدف فوز مصر في مرمى أوغندا - عبد الله السعيد
الحضري ينقذ منتخب مصر من لدغة أوغندا
السعيد يهدر التقدم ضد أوغندا بعد نزوله بلحظات
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ملخص لمسات صلاح أمام أوغندا.. فرص نادرة وصناعة الفوز
ملخص لمسات رمضان صبحي مع مصر أمام أوغندا
ملخص تصديات المخضرم عصام الحضري أمام أوغندا
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ما توقعك لنتيجة مباراة مصر أمام غانا؟
فوز مصر
- عدد الاصوات592
42.59%
فوز غانا
- عدد الاصوات270
19.42%
تعادل سلبي
- عدد الاصوات369
26.55%
تعادل إيجابي
- عدد الاصوات159
11.44%
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