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الأهلي
1
السد
انتهت
كأس الرابطة الإنجليزية 2017
-
مانشستر يونايتد
-
هال سيتي
لم تبدأ
22:00
كأس ملك إسبانيا
-
أتليتكو مدريد
-
لاس بالماس
لم تبدأ
22:15
كأس إيطاليا
-
نابولي
-
سبيزيا كالتشيو
لم تبدأ
22:00
كأس الرابطة الفرنسية
-
سوشو
-
موناكو
لم تبدأ
22:00
كأس الرابطة الفرنسية
-
نانت
-
نانسي
لم تبدأ
19:30
كأس ملك إسبانيا
-
برشلونة
-
أتليتك بلباو
لم تبدأ
22:15
كأس الرابطة الإنجليزية 2017
-
ساوثمبتون
-
ليفربول
لم تبدأ
21:45
كأس إيطاليا
-
يوفنتوس
-
أتالانتا
لم تبدأ
21:45
كأس الرابطة الفرنسية
-
باريس سان جيرمان
-
متز
لم تبدأ
22:00
كأس العالم لكرة اليد للرجال 2017
-
فرنسا (كرة يد)
-
البرازيل (كرة يد)
لم تبدأ
21:45
مرتضى يعلنها: باسم سيتدرب مع ناشئي الزمالك بسبب ما فعله
خاص
في الجول يكشف حقيقة أزمة الشركة السعودية مع الأهلي وستوك و"عودة رمضان"
خاص
الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة تورينو ومصير مصطفى فتحي
الأهلي يؤكد: حمودي اقترب كثيرا
خاص
طبيب المنتخب يتحدث لـ في الجول عن إصابة سعد سمير وموقف حجازي
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الكل
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الكل
رونالدو الذهبي ومعجزة رانييري في أبرز صور حفل الأفضل في العالم
فيديوهات
الكل
هدف فوز مصر القاتل في شباك تونس عن طريق مروان محسن
ملخص فوز مصر على تونس
ملخص لمسات كريم حافظ في مشاركته الدولية الأولى كأساسي مع مصر أمام تونس
ملخص لمسات رمضان صبحي أمام تونس
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موضوعات هامة
# في الجابون
طبيب المنتخب يتحدث لـ في الجول عن إصابة سعد سمير وموقف حجازي
أوروبا
من الدول التي صوتت لمحرز في جائزة أفضل لاعب في العالم
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التأهل لربع النهائي
التأهل لنصف �لنهائي
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ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟
التأهل لربع النهائي
- عدد الاصوات18318
24.84%
التأهل لنصف �لنهائي
- عدد الاصوات14710
19.95%
التأهل للنهائي والفوز باللقب
- عدد الاصوات23573
31.97%
الخروج من دور المجموعات
- عدد الاصوات17145
23.25%
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