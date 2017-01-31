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ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو؟

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ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو؟

  • فوز مصر - عدد الاصوات13402

    87.01%

  • فوز بوركينا فاسو - عدد الاصوات2001

    12.99%

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