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كأس الرابطة الإنجليزية 2017
0
ليفربول
1
ساوثمبتون
انتهت
كأس ملك إسبانيا
-
برشلونة
-
ريال سوسيداد
لم تبدأ
22:15
كأس العالم العسكرية 2017
0
عمان - العسكري
0
مصر - العسكري
مباشر
22:37
كأس الرابطة الإنجليزية 2017
-
هال سيتي
-
مانشستر يونايتد
لم تبدأ
21:45
دوري جميل السعودي للمحترفين
-
القادسية
-
النصر
لم تبدأ
19:15
دوري جميل السعودي للمحترفين
-
الرائد
-
التعاون
لم تبدأ
17:25
كأس الإتحاد الإنجليزي
-
ديربي كاونتي
-
ليستر سيتى
لم تبدأ
21:55
دوري جميل السعودي للمحترفين
-
الأهلي
-
الشباب
لم تبدأ
19:15
الدوري الفرنسي
-
أولمبيك مرسيليا
-
مونبلييه
لم تبدأ
21:45
الدوري الإسباني
-
أوساسونا
-
مالاجا
لم تبدأ
21:45
خاص
رئيس بعثة مصر لـ في الجول: مباراة المغرب في بور جونتي.. لا صحة لنقلها
خاص
مدرب المنتخب لـ في الجول: المغرب؟ لا يوجد "عقدة" في كرة القدم
خاص
قائد أوغندا لـ في الجول: مصر وغانا؟ عانوا للفوز علينا فكيف يحصدون البطولة
خاص
مدرب توجو السابق لـ في الجول: صلاح أفضل من محرز وهذه أسباب إعجابي بمنتخب مصر
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#في_الجابون - كارتيرون يتحدث لـ في الجول عن المرشح الأقوى لأمم إفريقيا.. وحظوظ مصر
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الكل
ملخص لمسات علي جبر المتألق أمام غانا
صاروخ يساري وانطلاقات في ملخص لمسات صلاح ضد غانا
كباري ولمسات جميلة في ملخص لمسات المحمدي أمام غانا
ملخص تصديات الحضري أمام غانا
مصر
الكل
مباشر - مصر العسكري (0) عمان (0)
ألبومات
الكل
قذيفة صلاح وقتال المنتخب في صور فوز مصر على غانا
فيديوهات
الكل
صلاح يسجل هدفا صاروخيا في شباك غانا
محمد صلاح يتحدث عن احتفاله الصامت بهدفه في غانا
صاروخ يساري وانطلاقات في ملخص لمسات صلاح ضد غانا
كباري ولمسات جميلة في ملخص لمسات المحمدي أمام غانا
حكايات في الجول
استعد .. أنت على وشك أن تكره جوزيه مورينيو
موضوعات هامة
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رئيس بعثة مصر لـ في الجول: مباراة المغرب في بور جونتي.. لا صحة لنقلها
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#في_الجابون - المنتخب لـ في الجول: نقل مبارياتنا خارج بور جونتي "كلام"
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الفيديو التحفيزي الذي أعده جهاز المنتخب للاعبين قبل موقعة غانا
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مورينيو: مارسيال لم يتمسك بالفرص التي حصل عليها
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3 ساعة |
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#في_الجابون - كارتيرون يتحدث لـ في الجول عن المرشح الأقوى لأمم إفريقيا.. وحظوظ مصر
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البدري يوضح - الفارق بين حسام حسن وميدو
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