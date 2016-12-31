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ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟

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ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟

  • التأهل لربع النهائي - عدد الاصوات14488

    25.22%

  • التأهل لنصف �لنهائي - عدد الاصوات11713

    20.39%

  • التأهل للنهائي والفوز باللقب - عدد الاصوات18356

    31.96%

  • الخروج من دور المجموعات - عدد الاصوات12884

    22.43%

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