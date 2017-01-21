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ما توقعك لنتيجة مباراة مصر أمام غانا؟

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ما توقعك لنتيجة مباراة مصر أمام غانا؟

  • فوز مصر - عدد الاصوات592

    42.59%

  • فوز غانا - عدد الاصوات270

    19.42%

  • تعادل سلبي - عدد الاصوات369

    26.55%

  • تعادل إيجابي - عدد الاصوات159

    11.44%

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