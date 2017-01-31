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9:54
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مانشستر سيتي
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35:55
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0
مانشستر يونايتد
0
هال سيتي
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21:3
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1
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-
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الوصل
-
الوحدة
لم تبدأ
18:15
دوري نجوم قطر
-
السد
-
الشحانية
لم تبدأ
15:35
دوري نجوم قطر
-
الجيش
-
السيلية
لم تبدأ
17:45
مباشر #في_الجابون – مصر 1-1 بوركينا فاسو.. الإضافي الثاني
بالفيديو #في_الجابون – الحضري عائق أمام 3 فرص خادعة من بوركينا
#في_الجابون بالفيديو – صلاح يدك بوركينا بتسديدة صاروخية
بالفيديو – بانسي يسجل أول هدف في الحضري منذ 680 دقيقة في كأس الأمم
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صلاح يسجل هدفا صاروخيا في شباك بوركينا فاسو
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#في_الجابون - لن تصدق عدد تمريرات بوركينا أمام مصر في الشوط الأول
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الحضري يمنع فرصة خطيرة لبوركينا فاسو
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