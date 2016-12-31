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18:00
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بيرنلي
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ليستر سيتى
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ساوثمبتون
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الدوري الإنجليزي
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وست بروميتش
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هال سيتي
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طنطا
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أسـوان
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14:00
خاص
الأهلي لـ في الجول: عودة الاستبدال مفيد للأندية فنيا واقتصاديا
خاص
سموحة لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مؤمن سليمان لخلافة طولان
#في_الجابون - المنتخب يرد على استبعاد باسم مرسي وضم طلبة
#في_الجابون - نبيه: 2016 كان عاما جيدا.. نتمنى الاستمرار على أهدافنا في 2017
#في_الجابون - السنغال.. آمال معلقة بأقدام ماني في مجموعة الموت
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الكل
في الجول يقدم حصاد المحترفين المصريين في 2016
في الجول يقدم حصاد منتخب مصر في 2016
في الجول يقدم حصاد الزمالك في 2016
في الجول يقدم حصاد الأهلي في 2016
أوروبا
الكل
تقرير – مدرب وست بروميتش يمنح فريقه الضوء الأخضر لضم شنايدرلين
ألبومات
الكل
قميص منتخب مصر في الجابون 2017
فيديوهات
الكل
تشيلسي 4-2 ستوك سيتي (الدوري الإنجليزي)
بيرنلي 4 -1 سندرلاند
مانشستر يونايتد 2-1 ميدلزبره (الدوري الإنجليزي)
سوانزي 0 - 3 بورنموث
أوروبا
تقرير – إيفرتون يزاحم الكبار على ضم فان ديك
موضوعات هامة
# حصاد 2016
علي أبو جريشة يختار لـ في الجول أفضل لاعب في عام 2016
أوروبا
تقرير – يونايتد يسعى لضم ثنائي أتليتكو مدريد
تقرير في الجول
الكل
الدوري الإنجليزي يرحب بجوارديولا.. 4 خسائر الأسرع في تاريخه
ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟
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ما توقعاتك لمصر في كأس أمم إفريقيا؟
التأهل لربع النهائي
- عدد الاصوات14488
25.22%
التأهل لنصف �لنهائي
- عدد الاصوات11713
20.39%
التأهل للنهائي والفوز باللقب
- عدد الاصوات18356
31.96%
الخروج من دور المجموعات
- عدد الاصوات12884
22.43%
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تحليل في الجول
الوجه الآخر لأهلي البدري يتفوق على الزمالك بأخطاء حلمي
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بالفيديو - تشيلسي يقهر ستوك سيتي على طريقه للتاريخ في غياب رمضان
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كلوب: الفوز على مانشستر سيتي أفضل نهاية للعام
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جوارديولا: نواجه صعوبة بعدما نتلقى الهدف الأول
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مواعيد مباريات الأحد - أرسنال.. وتوتنام لرواد الفانتازي
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علي أبو جريشة يختار لـ في الجول أفضل لاعب في عام 2016
أمم إفريقيا 2017
مؤتمر كوبر عن الفوز بأمم إفريقيا.. اختيارات المنتخب وشرط الرحيل
أوروبا
مورينيو: لو كان فيرجسون مدربا ليونايتد أمام ميدلزبره لفزنا 3-1
أوروبا
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مساعد أنشيلوتي يقترب بشدة من خلافة برادلي في سوانزي
تقرير في الجول
الكل
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بالفيديو - رقصة بوجبا.. يونايتد يحقق فوزا مثيرا أمام ميدلزبره
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تقرير – مدرب وست بروميتش يمنح فريقه الضوء الأخضر لضم شنايدرلين
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تقرير – إيفرتون يزاحم الكبار على ضم فان ديك
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تقرير – يونايتد يسعى لضم ثنائي أتليتكو مدريد
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